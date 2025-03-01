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Опасные вещества

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2025
От -25° до +3°: Башкирию ждут экстремальные «качели»
1 марта, 14:38
2024
После взрыва в Стерлитамаке сообщили об опасных веществах в воздухе
Специалисты отобрали пробы воздуха в районе ЧП, сообщили в башкортостанском Минприроды.
19 августа 2024, 10:47
В Уфе выбрали самого хорошего мальчика
31 мая 2024, 12:03
В Башкирии сообщили об опасных веществах в воздухе после атаки беспилотника
Роспотребнадзор Башкирии сообщил данные о результатах исследования воздуха в районе удара беспилотника, пишет ИА «Башинформ».
9 мая 2024, 12:53
2023
В Уфе два дня подряд сообщалось о превышении опасных веществ в воздухе
Эксперты зафиксировали превышенную в несколько раз концентрацию хлорида водорода и изопропилбензола 7 и 8 июня.
9 июня 2023, 08:04

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