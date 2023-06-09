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В Уфе два дня подряд сообщалось о превышении опасных веществ в воздухе

9 июня 2023, 08:04
Фото: 1MI
Эксперты зафиксировали превышенную в несколько раз концентрацию хлорида водорода и изопропилбензола 7 и 8 июня.

В Уфе два дня подряд мониторинг загрязнения атмосферного воздуха фиксировал опасную концентрацию вредных веществ.

Так, вечером 7 июня на улице Ульяновых пункт наблюдения зафиксировал превышение концентрации изопропилбензола в 2,9 раза.

Утром следующего дня на улице Свободы допустимая концентрация хлорида водорода была превышена в 3,3 раза.

К слову, эксперты также сообщали о содержании вредных веществ и 6 июня. В частности, были превышены показатели хлорида водорода и изопропилбензола.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Загрязнение воздуха#Опасные вещества#Экология#Качество воздуха
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