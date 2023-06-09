В Уфе два дня подряд сообщалось о превышении опасных веществ в воздухе

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Уфе два дня подряд мониторинг загрязнения атмосферного воздуха фиксировал опасную концентрацию вредных веществ.
Так, вечером 7 июня на улице Ульяновых пункт наблюдения зафиксировал превышение концентрации изопропилбензола в 2,9 раза.
Утром следующего дня на улице Свободы допустимая концентрация хлорида водорода была превышена в 3,3 раза.
К слову, эксперты также сообщали о содержании вредных веществ и 6 июня. В частности, были превышены показатели хлорида водорода и изопропилбензола.