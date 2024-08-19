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После взрыва в Стерлитамаке сообщили об опасных веществах в воздухе

После взрыва в Стерлитамаке сообщили об опасных веществах в воздухе

19 августа 2024, 10:47
Фото: Минприроды РБ
Специалисты отобрали пробы воздуха в районе ЧП, сообщили в башкортостанском Минприроды.

На месте взрыва в промзоне после ЧП в понедельник, 19 августа, работает передвижная лаборатория. О результатах исследований ведомство обещает сообщить позднее. В районе инцидента продолжают работать другие оперативные службы.

Взрыв в Стерлитамаке — что известно к этому часу
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Напомним, происшествие случилось в Стерлитамаке утром понедельника, 19 августа. Пожар охватил трубопровод местного нефтехимического предприятия. Причиной случившегося следователи назвали разгерметизацию магистрали. В результате инцидента травмы получили три человека, которые сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

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