После взрыва в Стерлитамаке сообщили об опасных веществах в воздухе

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
На месте взрыва в промзоне после ЧП в понедельник, 19 августа, работает передвижная лаборатория. О результатах исследований ведомство обещает сообщить позднее. В районе инцидента продолжают работать другие оперативные службы.
Напомним, происшествие случилось в Стерлитамаке утром понедельника, 19 августа. Пожар охватил трубопровод местного нефтехимического предприятия. Причиной случившегося следователи назвали разгерметизацию магистрали. В результате инцидента травмы получили три человека, которые сейчас находятся в тяжёлом состоянии.