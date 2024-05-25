Никаб раздора: нужна ли России «открытость лиц»?

Дело в том, что на праве ношения никаба в большинстве случаев настаивают выходцы из тех азиатских и юго-восточных стран, преимущественно бывших советских республик, где это право либо законодательно запрещено, либо абсолютно не поощряется. В отличие от своих более западных и северо-западных соседей там от души натерпелись самых разнообразных проявлений экстремизма, подаваемого под соусом «истинной веры». Поэтому многие последователи различных религиозных течений, запрещенных или непризнанных у себя на родине и, кстати, во многих странах мира, стремятся найти себе «тихую гавань» в других местах, и, прежде всего в России, ибо здесь и близко, и экономически устойчиво, и климат приемлемый для южан.