Предложенную Хабировым кандидатуру Гайсиной на пост омбудсмена согласовывают в Москве

Приказ о требовании рассмотреть кандидатуру Гайсиной за подписью Радия Хабирова опубликован 20 июня. Сама же кандидат отказалась от каких-либо комментариев до 25 июня. Прежний руководитель на этом посту проработал в должности более 11 лет, но подал в отставку по собственному желанию. В качестве омбудсмена Рима Каюмова выбирали три раза.