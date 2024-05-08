Провал у трассы под Уфой за ₽1 млрд посетил чиновник

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников посетил место провала в районе Зининской трассы. Сегодня утром общественники из «Народного Фронта» привлекли внимание к огромному дефекту на путепроводе, создание которого обошлось примерно в ₽1 млрд. О визите на место провала чиновник отчитался в своем Telegram-канале.
— Провал образовался на территории, прилегающей к Зининскому путепроводу, — уточнил Сергей Плотников. — Все меры по организации безопасности места дефекта приняты: оно огорожено, выполнена первичная подсыпка. Провал не относится к Зининской трассе. Он находится примерно в 600 метрах от нее. Путепровод провал никак не затронул.
Чиновник добавил, что провал будет ликвидирован подрядчиком по гарантийным обязательствам.