Провал у трассы под Уфой за ₽1 млрд посетил чиновник

— Провал образовался на территории, прилегающей к Зининскому путепроводу, — уточнил Сергей Плотников. — Все меры по организации безопасности места дефекта приняты: оно огорожено, выполнена первичная подсыпка. Провал не относится к Зининской трассе. Он находится примерно в 600 метрах от нее. Путепровод провал никак не затронул.