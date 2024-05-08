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Фото: Telegram-канал Сергея Плотникова

Провал у трассы под Уфой за ₽1 млрд посетил чиновник

8 мая 2024, 09:53
Фото: Telegram-канал Сергея Плотникова
Глава администрации Октябрьского района столицы Республики Башкортостан Сергей Плотников уточнил место образования огромной дорожной ямы.

Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников посетил место провала в районе Зининской трассы. Сегодня утром общественники из «Народного Фронта» привлекли внимание к огромному дефекту на путепроводе, создание которого обошлось примерно в ₽1 млрд. О визите на место провала чиновник отчитался в своем Telegram-канале.

— Провал образовался на территории, прилегающей к Зининскому путепроводу, — уточнил Сергей Плотников. — Все меры по организации безопасности места дефекта приняты: оно огорожено, выполнена первичная подсыпка. Провал не относится к Зининской трассе. Он находится примерно в 600 метрах от нее. Путепровод провал никак не затронул.

Чиновник добавил, что провал будет ликвидирован подрядчиком по гарантийным обязательствам.

В Уфе провалилась Зининская трасса за ₽1 млрд
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