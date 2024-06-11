Уфимский мост за ₽1,5 млрд поплыл

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Не прошло и полугода после открытия Зининского моста в Уфе, как сооружение снова стало причиной беспокойства. На участке путепровода, сданного в эксплуатацию в декабре 2023 года, образовалась просадка дорожного покрытия.
Видео с провалом дорожного полотна опубликовали в соцсетях жители города. На кадрах видно, что машины вынуждены объезжать образовавшуюся яму, что создает аварийную ситуацию на оживленной трассе.
Напомним, что Зининский мост, соединивший пригородные населенные пункты с Уфой, обошелся бюджету почти в полтора миллиарда рублей. Сооружение общей протяженностью 1850 метров было сдано в эксплуатацию в декабре прошлого года.
Однако, радость от открытия нового путепровода была недолгой. Месяц назад на участке у моста произошел обвал.
Народный фронт призвал администрацию Уфы, которая является заказчиком объекта, принять меры по устранению дефектов в рамках гарантийного срока.
Пока же водителям, пользующимся Зининским мостом, следует быть предельно внимательными и осторожными, советуют очевидцы.