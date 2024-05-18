Новые схемы мошенничества: как уфимцем защититься от интернет-краж

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Фишинг: попытка мошенников получить конфиденциальную информацию, такую как логины, пароли или номера кредитных карт, путем отправки поддельных электронных писем или создания поддельных веб-сайтов, которые имитируют известные бренды или организации. Эти письма или сайты могут содержать ложные уведомления, просьбы обновить информацию или предложения выгодных сделок. Целью фишинга является получение доступа к личным или финансовым данным жертвы.
Продажа поддельных или некачественных товаров: мошенники могут создавать ложные интернет-магазины или использовать платформы электронной коммерции для продажи поддельных или некачественных товаров. Они могут привлекать покупателей с помощью низких цен или привлекательных предложений. После оплаты товара, покупатель может получить некачественный или вообще не получить товар.
Инвестиционные аферы: мошенники могут обещать высокие доходы от вложений в псевдо-инвестиционные проекты, такие как криптовалюта или финансовые инструменты. Они могут использовать манипуляции или ложные обещания, чтобы привлечь инвесторов. Однако, вместо получения дохода, инвесторы могут потерять свои деньги, так как проекты могут быть ложными или просто схемами для присвоения денег.
Вирусы и вредоносное ПО: безобидные приложения или файлы могут стать опасными для компьютера. Эти программы могут содержать вирусы, трояны или шпионское ПО. При загрузке или запуске такого файла вредоносное ПО может похитить личные данные, взломать компьютерную систему или нанести другой ущерб.
Социальная инженерия: манипуляция людьми с целью получения доступа к важным учетным записям или разглашения личных данных. Мошенники могут использовать различные методы, такие как обман, угрозы или ложные обещания, чтобы убедить людей предоставить информацию или выполнить действия, которые могут привести к утечке личных данных или финансовому мошенничеству.
Мошенники часто используют объявления о работе как ловушку для неосторожных соискателей. Они размещают вакансии, которые кажутся привлекательными по зарплате или условиям труда. После того как соискатель проявляет интерес и проходит собеседование (которое может быть либо проведено по телефону, либо онлайн), мошенники просит его предоставить реквизиты банковской карты для «предоплаты» или «перечисления зарплаты». После предоставления данных мошенники сразу же блокируют доступ к счету или снимают с него деньги.
Эта схема включает в себя звонки от лиц, представляющихся сотрудниками мобильных операторов. Мошенники утверждают, что у абонента возникли проблемы с SIM-картой или что необходимо обновить информацию по безопасности. Они просят абонента подтвердить личные данные, включая номер паспорта, и перевести доступ к своей SIM-карте на новую, которую контролируют мошенники. После этого они могут перехватывать входящие звонки, SMS и использовать информацию для совершения мошеннических операций.
QR-коды стали популярным способом оплаты товаров и услуг. Мошенники создают поддельные QR-коды, которые выглядят как оригинальные, но ведут на фишинговые сайты. Когда пользователь сканирует такой код, его данные, включая номер банковской карты и пароль, могут быть украдены. Это особенно опасно в местах с большим скоплением людей, где пользователи могут не заметить подмены QR-кода.
Мошенники используют различные методы для кражи аккаунтов в мессенджерах, включая фишинговые письма, вредоносные ссылки и программное обеспечение. После того как они получают доступ к аккаунту, они могут использовать его для рассылки спама, распространения вредоносных ссылок или для совершения мошеннических действий под видом владельца аккаунта. Это может привести к серьезным последствиям, включая потерю личных данных и финансовых убытков.
Для защиты от таких схем важно быть особенно внимательным, не предоставлять личные данные третьим лицам, проверять подлинность сайтов и QR-кодов перед использованием, а также регулярно обновлять пароли и использовать двухфакторную аутентификацию.
Как защититься от мошенничества
Действия при столкновении с мошенничеством