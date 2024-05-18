Новые схемы мошенничества: как уфимцем защититься от интернет-краж

Фишинг: попытка мошенников получить конфиденциальную информацию, такую как логины, пароли или номера кредитных карт, путем отправки поддельных электронных писем или создания поддельных веб-сайтов, которые имитируют известные бренды или организации. Эти письма или сайты могут содержать ложные уведомления, просьбы обновить информацию или предложения выгодных сделок. Целью фишинга является получение доступа к личным или финансовым данным жертвы.

Продажа поддельных или некачественных товаров: мошенники могут создавать ложные интернет-магазины или использовать платформы электронной коммерции для продажи поддельных или некачественных товаров. Они могут привлекать покупателей с помощью низких цен или привлекательных предложений. После оплаты товара, покупатель может получить некачественный или вообще не получить товар.

Инвестиционные аферы: мошенники могут обещать высокие доходы от вложений в псевдо-инвестиционные проекты, такие как криптовалюта или финансовые инструменты. Они могут использовать манипуляции или ложные обещания, чтобы привлечь инвесторов. Однако, вместо получения дохода, инвесторы могут потерять свои деньги, так как проекты могут быть ложными или просто схемами для присвоения денег.

Вирусы и вредоносное ПО: безобидные приложения или файлы могут стать опасными для компьютера. Эти программы могут содержать вирусы, трояны или шпионское ПО. При загрузке или запуске такого файла вредоносное ПО может похитить личные данные, взломать компьютерную систему или нанести другой ущерб.