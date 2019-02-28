Уфимку задержали в Москве по подозрению в мошенничестве с жильем

Несколько уфимцев заявили в полицию – пострадавшие узнали о продаже однокомнатных квартир по низкой цене, а 52-летняя уфимка пообещала им помочь с покупкой. Женщина представлялась руководителем фирмы, осуществляющей поставку строительных материалов на различные строительные площадки города. Взамен застройщики представляли ей гарантийные письма на однокомнатные квартиры. Эти документы злоумышленница показывала покупателям, продавая строящееся жилье.