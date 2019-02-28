Уфимку задержали в Москве по подозрению в мошенничестве с жильем

В Москве задержали подозреваемую в мошеннических действиях при продаже жилья, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Несколько уфимцев заявили в полицию – пострадавшие узнали о продаже однокомнатных квартир по низкой цене, а 52-летняя уфимка пообещала им помочь с покупкой. Женщина представлялась руководителем фирмы, осуществляющей поставку строительных материалов на различные строительные площадки города. Взамен застройщики представляли ей гарантийные письма на однокомнатные квартиры. Эти документы злоумышленница показывала покупателям, продавая строящееся жилье.
Подозреваемая была объявлена в федеральный розыск. Полицейские нашли ее и задержали в Москве.
От действий злоумышленницы пострадали 11 человек. Материальный ущерб составил более 18 миллионов рублей. Сейчас расследуется уголовное дело. Обвиняемую по решению суда посадили под домашний арест.