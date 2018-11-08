Верховный суд Башкирии отправил в колонию мошенника, отобравшего квартиру у старика

Как следует из материалов дела, молодой мужчина решил присвоить квартиру, в которой жил одинокий пожилой человек, злоупотреблявший спиртным и накопивший большую задолженность по коммунальным платежам. Мошенник затесался к нему в друзья, стал навещать, давать деньги на продукты и спиртное, а потом предложил помощь в избавлении от долгов. Для этого нужно было разменять квартиру пенсионера на более дешевую комнату с доплатой.