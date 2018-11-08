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Posted 8 ноября 2018, 09:38

Published 8 ноября 2018, 09:38

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Верховный суд Башкирии отправил в колонию мошенника, отобравшего квартиру у старика

8 ноября 2018, 09:38
31-летний подсудимый пытался доказать, что не виновен в происшедшем, но его аргументы суд посчитал несущественными.

Сегодня, 8 ноября, стало известно, что Верховный суд Башкирии оставил без изменения приговор 31-летнему местному жителю, осужденному к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, в пользу родственников потерпевшего с него должно быть взыскано свыше 1 млн. рублей.

Как следует из материалов дела, молодой мужчина решил присвоить квартиру, в которой жил одинокий пожилой человек, злоупотреблявший спиртным и накопивший большую задолженность по коммунальным платежам. Мошенник затесался к нему в друзья, стал навещать, давать деньги на продукты и спиртное, а потом предложил помощь в избавлении от долгов. Для этого нужно было разменять квартиру пенсионера на более дешевую комнату с доплатой.

В итоге деньги от продажи квартиры старика мошенник присвоил, а его поселил в свою комнату. По подсчетам следствия, старику и его родственникам таким образом был нанесен ущерб примерно в 1,2 млн рублей. Через непродолжительное время пенсионер скончался, а его семья решила выяснить судьбу его квартиры и таким образом познакомилась с мошенником.

Почерковедческая экспертиза показала, что записи и подписи в выданной потерпевшим доверенности были выполнены под воздействием алкоголя или в болезненном состоянии.

Посчитав приговор несправедливым, осуждённый обжаловал его, однако безуспешно. Верховный суд республики отклонил его доводы о своей невиновности и оставил приговор в силе.

#Происшествия#Новости#Мошенничество с квартирами
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