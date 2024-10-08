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Октябрь
Салават Юлаев уйдет в «отпуск» на год
8 октября, 10:34
Август
Памятник нефти может появиться в Уфе
12 августа, 09:17
Мэр Уфы заявил об установке нового памятника
В 2025 году 9 Мая героический сквер встретит в новом облике, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
6 августа, 07:04
Июль
В Уфе возводят новую достопримечательность
В Уфе почти завершено строительство уникальной колоннады, которая станет символом дружбы между Башкортостаном и Абхазией, сообщает администрация Уфы.
31 июля, 16:09
Аномальная жара в Башкирии спровоцировала ДТП
5 июля, 14:44

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