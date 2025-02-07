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Минск

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Февраль
Хабиров встретился с президентом
7 февраля, 09:56
Декабрь 2024
Беларусь построит завод батареек в Башкирии
26 декабря 2024, 22:02
Ноябрь 2024
Минское «Динамо» обыграло «Салавата Юлаева»
Уфимский хоккейный клуб потерпел поражение по итогам встречи с командой из Беларуси в четверг, 7 ноября.
7 ноября 2024, 17:52
Октябрь 2024
В Уфу прилетел не тот Лукашенко
16 октября 2024, 19:40
Дешево и заграницу: куда полететь из Уфы отдыхать с бюджетом в ₽50 000
7 октября 2024, 01:28
Апрель 2024
В Минске простились с уфимским хоккеистом
В столице Беларуси похоронили прах тренера ХК «Салават Юлаев» Константина Кольцова. Как сообщают местные СМИ, прощание с хоккеистом состоялось в здании Крытого катка парка имени Горькова.
27 апреля 2024, 11:03

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