Минское «Динамо» обыграло «Салавата Юлаева»

Первую шайбу «зелёным» принёс Нэйтан Тодд. Во втором периоде в короткий промежуток Виталий Пинчук и Александр Волков сперва отняли преимущество гостей, а позже забросили и вторую шайбу в ворота «СЮ». В середине игры «юлаевец» Александр Хмелевски сравнял счёт. Минская команда в результате победила по буллитам.