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Posted 7 ноября, 17:52

Published 7 ноября, 17:52

Modified 7 ноября, 18:56

Updated 7 ноября, 18:56

Минское «Динамо» обыграло «Салавата Юлаева»

Минское «Динамо» обыграло «Салавата Юлаева»

7 ноября 2024, 17:52
Фото: Telegram / ХКСЮ.
Уфимский хоккейный клуб потерпел поражение по итогам встречи с командой из Беларуси в четверг, 7 ноября.

Матч на «Минск-Арене» в столице соседнего государства завершился счётом 3:2 в пользу «Динамо Мн».

Первую шайбу «зелёным» принёс Нэйтан Тодд. Во втором периоде в короткий промежуток Виталий Пинчук и Александр Волков сперва отняли преимущество гостей, а позже забросили и вторую шайбу в ворота «СЮ». В середине игры «юлаевец» Александр Хмелевски сравнял счёт. Минская команда в результате победила по буллитам.

«Салават Юлаев» одержал победу над питерским СКА
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Ранее Mkset сообщал о том, что «Салават Юлаев» провёл выигрышный домашний матч против питерского СКА со счётом 4:2.

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