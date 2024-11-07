Минское «Динамо» обыграло «Салавата Юлаева»

Posted 7 ноября, 17:52
Published 7 ноября, 17:52
Modified 7 ноября, 18:56
Updated 7 ноября, 18:56
Матч на «Минск-Арене» в столице соседнего государства завершился счётом 3:2 в пользу «Динамо Мн».
Первую шайбу «зелёным» принёс Нэйтан Тодд. Во втором периоде в короткий промежуток Виталий Пинчук и Александр Волков сперва отняли преимущество гостей, а позже забросили и вторую шайбу в ворота «СЮ». В середине игры «юлаевец» Александр Хмелевски сравнял счёт. Минская команда в результате победила по буллитам.
Ранее Mkset сообщал о том, что «Салават Юлаев» провёл выигрышный домашний матч против питерского СКА со счётом 4:2.