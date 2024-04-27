В Минске простились с уфимским хоккеистом

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Напомним, о смерти спортсмена стало известно в марте. В последнее время 42-летний хоккеист проживал в США.
Помимо уфимского клуба, в биографии Кольцова — ряд многих других ХК: минское «Динамо», а также российские «Северсталь», «Металлург», «Ак Барс», «Атлант» и «Спартак».
В НХЛ Кольцов выступал за «Питтсбург», в составе «Салавата Юлаева» выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. В 2022‑м Кольцов вошел в тренерский штаб «Салавата» и был помощником Виктора Козлова.