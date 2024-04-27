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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:52

В Минске простились с уфимским хоккеистом

В Минске простились с уфимским хоккеистом

27 апреля 2024, 11:03
Фото: people.onliner.by
В столице Беларуси похоронили прах тренера ХК «Салават Юлаев» Константина Кольцова. Как сообщают местные СМИ, прощание с хоккеистом состоялось в здании Крытого катка парка имени Горькова.

Напомним, о смерти спортсмена стало известно в марте. В последнее время 42-летний хоккеист проживал в США.

Помимо уфимского клуба, в биографии Кольцова — ряд многих других ХК: минское «Динамо», а также российские «Северсталь», «Металлург», «Ак Барс», «Атлант» и «Спартак».

Не стало Константина Кольцова — тренера ХК «Салават Юлаев»
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В НХЛ Кольцов выступал за «Питтсбург», в составе «Салавата Юлаева» выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. В 2022‑м Кольцов вошел в тренерский штаб «Салавата» и был помощником Виктора Козлова.

#Спорт#Башкортостан#Хоккей#Беларусь#Минск#Константин Кольцов#Салават Юлаев#Тренер
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