В Минске простились с уфимским хоккеистом

В НХЛ Кольцов выступал за «Питтсбург», в составе «Салавата Юлаева» выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. В 2022‑м Кольцов вошел в тренерский штаб «Салавата» и был помощником Виктора Козлова.