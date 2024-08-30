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Август
«Салават Юлаев» откроет сезон принципиальным дерби дома
30 августа, 08:29
Июнь
ХК «Салават Юлаев» на два года продлил контракт с защитником Комаровым
21-летний защитник продолжит играть в клубе до 2026 года, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».
12 июня, 15:16
Кадровые перестановки в «Салавате Юлаеве» продолжаются
О том, кто усилит состав «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
3 июня, 04:47
Май
ХК «Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с Никитой Зоркиным
Защитник вошел в состав клуба в 2023 году, сообщает пресс-служба хоккейной команды из Башкирии.
29 мая, 09:45

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