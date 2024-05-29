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Updated Сегодня, 10:08

ХК «Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с Никитой Зоркиным

ХК «Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с Никитой Зоркиным

29 мая 2024, 09:45
Фото: hcsalavat.ru
Защитник вошел в состав клуба в 2023 году, сообщает пресс-служба хоккейной команды из Башкирии.

Хоккейный клуб заключил контракт сроком на два года с 23-летним защитником Никитой Зоркиным.

Всего на счету Зоркина 146 матчей, 56 из которых в составе уфимского хоккейного клуба, по результатам которых он набрал 9 (5+4) очков.

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Ранее Mkset сообщал, что хоккейный клуб на два года продлил контракт с форвардом Артемом Пименовым.

Кадровые перестановки весной этого года претерпел тренерский состав клуба. К нему присоединились еще несколько специалистов. Среди них экс-лидер ХК «Толпар» Владимир Потапов, экс-защитник ХК «Салават Юлаев» Евгений Бирюков и Дмитрий Мезенцев — он будет курировать тренировки вратарей.

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