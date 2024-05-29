ХК «Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с Никитой Зоркиным

Кадровые перестановки весной этого года претерпел тренерский состав клуба. К нему присоединились еще несколько специалистов. Среди них экс-лидер ХК «Толпар» Владимир Потапов, экс-защитник ХК «Салават Юлаев» Евгений Бирюков и Дмитрий Мезенцев — он будет курировать тренировки вратарей.