ХК «Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с Никитой Зоркиным

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Хоккейный клуб заключил контракт сроком на два года с 23-летним защитником Никитой Зоркиным.
Всего на счету Зоркина 146 матчей, 56 из которых в составе уфимского хоккейного клуба, по результатам которых он набрал 9 (5+4) очков.
Ранее Mkset сообщал, что хоккейный клуб на два года продлил контракт с форвардом Артемом Пименовым.
Кадровые перестановки весной этого года претерпел тренерский состав клуба. К нему присоединились еще несколько специалистов. Среди них экс-лидер ХК «Толпар» Владимир Потапов, экс-защитник ХК «Салават Юлаев» Евгений Бирюков и Дмитрий Мезенцев — он будет курировать тренировки вратарей.