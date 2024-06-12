ХК «Салават Юлаев» на два года продлил контракт с защитником Комаровым

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Александр Комаров продолжит играть в составе ХК «Салават Юлаев». Уфимский хоккейный клуб продлил контракт с 21-летним защитников до 2026 года.
Отмечается, что по итогам минувшего сезона Комаров выходил на лед в рамках восьми матчей. Забросил в ворота соперника одну шайбу, а также отметился двумя результативными передачами.
Отметим, что новость о продлении контракта с защитником вызвала неоднозначную реакцию среди фанатов.
— Да просто какой то треш. Когда будут значимые приобретения игроков? — задается вопросами Ден С.
— Хорошо смотрелся. Удачи и успеха в следующем сезоне, — пишет Фанис Ч.
— Комаров мне понравился в прошлом сезоне. Только играть мало дали, — отмечает Айдар К.