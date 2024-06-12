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ХК «Салават Юлаев» на два года продлил контракт с защитником Комаровым

ХК «Салават Юлаев» на два года продлил контракт с защитником Комаровым

12 июня 2024, 15:16
Фото: hcsalavat.ru
21-летний защитник продолжит играть в клубе до 2026 года, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Александр Комаров продолжит играть в составе ХК «Салават Юлаев». Уфимский хоккейный клуб продлил контракт с 21-летним защитников до 2026 года.

Отмечается, что по итогам минувшего сезона Комаров выходил на лед в рамках восьми матчей. Забросил в ворота соперника одну шайбу, а также отметился двумя результативными передачами.

Отметим, что новость о продлении контракта с защитником вызвала неоднозначную реакцию среди фанатов.

— Да просто какой то треш. Когда будут значимые приобретения игроков? — задается вопросами Ден С.
— Хорошо смотрелся. Удачи и успеха в следующем сезоне, — пишет Фанис Ч.
— Комаров мне понравился в прошлом сезоне. Только играть мало дали, — отмечает Айдар К.
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