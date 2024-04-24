Жуткое ДТП случилось на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Предварительно, авария случилась ближе к вечеру на 1 312 км. Достоверно неизвестно, кто нарушил правила дорожного движения, но легковушку серьезно смяло после ДТП.
В результате ДТП водитель и два пассажира оттуда скончались до приезда скорой. На место отправилась следственно-оперативная группа. Для оказания помощи и координации работы туда отправились сотрудники ГИБДД.
Напомним, что жуткое ДТП случилось в Уфе 19 апреля. ВАЗ-2115, в котором ехали семь человек, врезался в поливомоечную машину. Погибшими числятся пять человек.