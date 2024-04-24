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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Жуткое ДТП случилось на трассе в Башкирии

Жуткое ДТП случилось на трассе в Башкирии

24 апреля 2024, 15:58
Фото: ГИБДД по РБ
Сегодня днем на трассе М-5 в Туймазинском районе произошло страшное ДТП. Водитель «Лады Ларгус» столкнулся с фурой FAW, сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.

Предварительно, авария случилась ближе к вечеру на 1 312 км. Достоверно неизвестно, кто нарушил правила дорожного движения, но легковушку серьезно смяло после ДТП.

В результате ДТП водитель и два пассажира оттуда скончались до приезда скорой. На место отправилась следственно-оперативная группа. Для оказания помощи и координации работы туда отправились сотрудники ГИБДД.

Напомним, что жуткое ДТП случилось в Уфе 19 апреля. ВАЗ-2115, в котором ехали семь человек, врезался в поливомоечную машину. Погибшими числятся пять человек.

#Марина Шорина#Происшествия#ГИБДД#Башкортостан#ДТП#Смерть#Туймазинский район#М-5
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