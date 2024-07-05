Комик извинился за шутку про внешность жителей Башкирии

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Участник оскандалившейся команды КВН из Уфы извинился перед жителями республики за неудачную шутку. Капитан команды юмористов Рустам Хасанов записал видео, в котором принес извинения за шутку про «башкирский разрез глаз».
По мнению юмориста, в подобного рода шутках и остротах «на грани фола» необходимо учитывать контекст. Также Хасанов заявил, что команда не ставила своей целью кого-либо обидеть или оскорбить. Принося извинения, он отметил, что команда получила большое количество негативных реакций со стороны пользователей соцсетей.