Комик извинился за шутку про внешность жителей Башкирии

По мнению юмориста, в подобного рода шутках и остротах «на грани фола» необходимо учитывать контекст. Также Хасанов заявил, что команда не ставила своей целью кого-либо обидеть или оскорбить. Принося извинения, он отметил, что команда получила большое количество негативных реакций со стороны пользователей соцсетей.