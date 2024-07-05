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Комик извинился за шутку про внешность жителей Башкирии

Комик извинился за шутку про внешность жителей Башкирии

5 июля 2024, 15:47
Фото: 1MI
Выступление команды уфимских юмористов вызвало волну негатива в соцсетях.

Участник оскандалившейся команды КВН из Уфы извинился перед жителями республики за неудачную шутку. Капитан команды юмористов Рустам Хасанов записал видео, в котором принес извинения за шутку про «башкирский разрез глаз».

По мнению юмориста, в подобного рода шутках и остротах «на грани фола» необходимо учитывать контекст. Также Хасанов заявил, что команда не ставила своей целью кого-либо обидеть или оскорбить. Принося извинения, он отметил, что команда получила большое количество негативных реакций со стороны пользователей соцсетей.

Видео: Рустам Хасанов/VK.com
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