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Прокуратура проверит частный детсад в Уфе, где покусали ребенка

21 сентября 2018, 12:20
Проверка организована по сообщениям СМИ.

Сегодня, 21 сентября, стало известно, что прокуратура Орджоникидзевского района Уфы начала проверку по факту получения девочкой телесных повреждений в частном детском саду «Дон-Апельсин». Как уточнили в прокуратуре, проверка организована по сообщениям СМИ.

- В ходе проверочных мероприятий надзорное ведомство намерено оценить законность деятельности детского сада, соблюдение требований к обеспечению безопасности пребывания детей, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, о ЧП в уфимском частном детском саду «Дон-Апельсин», расположенном в Орджоникидзевском районе города, журналистам сообщила мама пострадавшей девочки. После таких «детских щалостей» ее дочка осталась с разбитым лицом, укусами по всему телу и серьезной психотравмой. По словам сотрудников детского сада, воспитательница «просто не доглядела» за детьми. Где вообще находилась воспитательница в момент избиения малышки, которая, вне сомнений, громко плакала, пока неизвестно.

Как сообщил телеканал «Вся Уфа», известно, что ЧП в детском саду произошло из-за игрушки-самолетика. Иные подробности дела пока умалчиваются.

- Они играли в игру "Дождик", все разбежались и получилось так, что на ребенка упали, просто упали, - говорит владелица частного детского сада "Дон-Апельсин" по улице Невского, 23, Виктория Давлетшина. - Да, девочка покусана, это мы не отрицаем. Это педагог не доглядела. Мы не отрицаем своей вины.

По словам матери ребенка Надежды, сейчас малышка находится в стабильном состоянии, но плохо спит.

- Жду реакции от полиции. Ребенок постоянно падает на правую сторону. В детский сад пока отдавать не хочу, она будет со мной, - рассказала Медиакорсети мама девочки.

Воспитательница после этого ЧП больше в садике не работает. Само же так называемое дошкольное учреждение, расположенное в однокомнатной квартире, пребывает в ожидании проверок, которые должны выяснить, насколько качественно работает детсад, взимающий с родителей плату в 11,5 тысячи рублей в месяц.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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