Прокуратура проверит частный детсад в Уфе, где покусали ребенка

- Они играли в игру "Дождик", все разбежались и получилось так, что на ребенка упали, просто упали, - говорит владелица частного детского сада "Дон-Апельсин" по улице Невского, 23, Виктория Давлетшина. - Да, девочка покусана, это мы не отрицаем. Это педагог не доглядела. Мы не отрицаем своей вины.