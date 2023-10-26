Известно состояние избитой школьницы в Башкирии

Со слов родительницы, ее дочь пинали ногами прямо в классе — в результате у девочки, как сообщила мать, отбиты селезенка и поджелудочная, а по всему телу множественные ушибы. Девочка была госпитализирована в Кармаскалинскую районную больницу, а после в детскую клиническую больницу.