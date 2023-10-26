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Posted Вчера, 04:43

Published Вчера, 04:43

Modified Вчера, 04:45

Updated Вчера, 04:45

12-летняя девочка, избитая в школе, выписана из больницы в Башкирии

Известно состояние избитой школьницы в Башкирии

26 октября 2023, 04:43
Фото: 1MI

12-летняя девочка, избитая в школе, выписана из больницы в Башкирии

Стали известны подробности ужасного инцидента с избиением школьницы в Кармаскалинском районе Башкирии

Домой под наблюдение врачей отправили 12-летнюю школьницу, которую избили в школе в Башкирии, сообщает издание «Ufa.aif.ru». Педиатр, детский хирург и психолог проконтролируют ее состояние. Известно, что девочка выписана из больницы в удовлетворительном состоянии и ее здоровье улучшается.

Напомним, жительница Кармаскалинского района сообщила в комментариях к посту Радия Хабирова, что ее дочь была избита двумя своими одноклассниками, а после оказалась в реанимации.

Со слов родительницы, ее дочь пинали ногами прямо в классе — в результате у девочки, как сообщила мать, отбиты селезенка и поджелудочная, а по всему телу множественные ушибы. Девочка была госпитализирована в Кармаскалинскую районную больницу, а после в детскую клиническую больницу.

#Общество#Башкирия#Школьница#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Избиение ребенка#Виалина Ахсанова#Инцидент
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