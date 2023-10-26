Известно состояние избитой школьницы в Башкирии

Posted Вчера, 04:43
Published Вчера, 04:43
Modified Вчера, 04:45
Updated Вчера, 04:45
Домой под наблюдение врачей отправили 12-летнюю школьницу, которую избили в школе в Башкирии, сообщает издание «Ufa.aif.ru». Педиатр, детский хирург и психолог проконтролируют ее состояние. Известно, что девочка выписана из больницы в удовлетворительном состоянии и ее здоровье улучшается.
Напомним, жительница Кармаскалинского района сообщила в комментариях к посту Радия Хабирова, что ее дочь была избита двумя своими одноклассниками, а после оказалась в реанимации.
Со слов родительницы, ее дочь пинали ногами прямо в классе — в результате у девочки, как сообщила мать, отбиты селезенка и поджелудочная, а по всему телу множественные ушибы. Девочка была госпитализирована в Кармаскалинскую районную больницу, а после в детскую клиническую больницу.