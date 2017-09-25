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Следком Башкирии начал проверку по факту жестокого избиения школьника

25 сентября 2017, 17:38
Группа подростков жестоко избила 16-летнего парня. В ход шли и арматура, и стеклянные бутылки.

После того, как видео избиения 16-летнего подростка разлетелось по соцсетям и СМИ, следственный комитет решил проверить факт наличия преступления.

По предварительной версии, 9 сентября этого года в городе Салавате компания молодых людей жестоко избила подростка. Все действия были засняты на видео. Сейчас следком проверяет все обстоятельства произошедшего.

В рамках проверки будет дана оценка и информации о том, что указанной компанией в Салавате в августе 2017 года был избит 14-летний подросток. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Известно, что подростков избили из-за оскорбления знакомой девушки. Несовершеннолетняя девушка пожаловалась своему старшему знакомому на оскорбления одноклассника, после чего он собрал приятелей и решил устроить над ним самосуд.

Сейчас участники драки уже удалили свои страницы в соцсетях. В комментариях под гневными постами подписчиков то и дело появляются новые подробности произошедшего. Так, молодой человек, который слил видео в сеть, теперь боится расправы.

Более того, девушка, из-за которой пострадал 16-летний подросток, совсем не чувствует своей вины, судя по скриншоту переписки, которая также попала в соцсети.

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