Следком Башкирии начал проверку по факту жестокого избиения школьника

После того, как видео избиения 16-летнего подростка разлетелось по соцсетям и СМИ, следственный комитет решил проверить факт наличия преступления.
По предварительной версии, 9 сентября этого года в городе Салавате компания молодых людей жестоко избила подростка. Все действия были засняты на видео. Сейчас следком проверяет все обстоятельства произошедшего.
В рамках проверки будет дана оценка и информации о том, что указанной компанией в Салавате в августе 2017 года был избит 14-летний подросток. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Известно, что подростков избили из-за оскорбления знакомой девушки. Несовершеннолетняя девушка пожаловалась своему старшему знакомому на оскорбления одноклассника, после чего он собрал приятелей и решил устроить над ним самосуд.
Сейчас участники драки уже удалили свои страницы в соцсетях. В комментариях под гневными постами подписчиков то и дело появляются новые подробности произошедшего. Так, молодой человек, который слил видео в сеть, теперь боится расправы.
Более того, девушка, из-за которой пострадал 16-летний подросток, совсем не чувствует своей вины, судя по скриншоту переписки, которая также попала в соцсети.