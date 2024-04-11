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Александр Сидякин отреагировал на историю с незаконно осужденным подростком из Уфы

Александр Сидякин отреагировал на историю с незаконно осужденным подростком из Уфы

11 апреля 2024, 14:50
Фото: Соцсети Александра Сидякина
Судьбой школьника, который почти два года провел в СИЗО и колонии из-за ошибки судей заинтересовались в Госдуме Российской Федерации.

Редакции «Медиакорсеть» удалось пообщаться с руководителем Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутатом Госдумы РФ от Башкортостана Александром Сидякиным. Ранее он руководил администрацией главы РБ, и его заинтересовала история из Уфы, в которой против 15-летнего парня возбудили уголовное дело, хотя закон РФ прямо запрещает это делать по предъявленной ему статье, а дальше и вовсе осудили ребенка и отправили в колонию

«Меня как депутата Государственной Думы эта история крайне возмутила и задела. Я сам юрист и когда был студентом, нас учили строго соблюдать право и законы, знать их на зубок, а тут такой бардак. Как можно было допустить, чтобы в отношении ребенка завели дело и даже осудили его по заведомо неприменительной статье. Ладно, следователи, но ведь и судьи даже не обратили внимания на подобное нарушение и вынесли решение по его судьбе. Школьника отправили в СИЗО, т. е. ему фактически едва не сломали жизнь. Как он будет дальше развиваться в обществе, не ступит ли на „кривую дорожку“ из-за этого случая? Я отправил депутатские запросы в СУ СК РФ и Генеральную прокуратуру РФ и намерен разобраться в ситуации и выяснить, кто виноват в такой дичайшей оплошности», — отметил Сидякин.
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#Марина Шорина#Общество#Эксклюзив#Уголовное дело#Башкортостан#Колония#Госдума РФ#СИЗО#Александр Сидякин
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