Александр Сидякин отреагировал на историю с незаконно осужденным подростком из Уфы

Редакции «Медиакорсеть» удалось пообщаться с руководителем Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутатом Госдумы РФ от Башкортостана Александром Сидякиным. Ранее он руководил администрацией главы РБ, и его заинтересовала история из Уфы, в которой против 15-летнего парня возбудили уголовное дело, хотя закон РФ прямо запрещает это делать по предъявленной ему статье, а дальше и вовсе осудили ребенка и отправили в колонию