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Депутат ГД от Башкирии внёс законопроект об освобождении мобилизованных от «уголовки»

13 июня 2023, 16:06
Фото: 1MI

Депутат Госдумы от РБ предложили освободить мобилизованных от уголовного наказания

Внесли на рассмотрение Думы законопроект сенатор Андрей Клишас и депутаты-единороссы Павел Крашенинников и Ирина Панькина.

В Госдуму РФ был внесен законопроект, который предполагает погашение судимости или освобождение от уголовной ответственности мобилизованных, совершивших до поступления на службу преступления небольшой и средней тяжести. В том числе законопроект охватывает добровольцев из колоний, а также тех, кто оправился в зону боевых действий в качестве добровольца или мобилизованного.

Погасить судимость предлагается после того, как военнослужащий будет либо уволен со службы, либо представлен к государственной награде. В пояснительной записке уточняется, что контроль за поведением мобилизованных до их освобождения от ответственности будет возлагаться на командование воинской части.

Авторами законопроекта являются сенатор Андрей Клишас и депутаты-единороссы Павел Крашенинников и Ирина Панькина.

Напомним, что Ирина Панькина является членом партии «Единая Россия» и представляет Республику Башкортостан в Госдуме РФ.

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