Депутат ГД от Башкирии внёс законопроект об освобождении мобилизованных от «уголовки»

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
В Госдуму РФ был внесен законопроект, который предполагает погашение судимости или освобождение от уголовной ответственности мобилизованных, совершивших до поступления на службу преступления небольшой и средней тяжести. В том числе законопроект охватывает добровольцев из колоний, а также тех, кто оправился в зону боевых действий в качестве добровольца или мобилизованного.
Погасить судимость предлагается после того, как военнослужащий будет либо уволен со службы, либо представлен к государственной награде. В пояснительной записке уточняется, что контроль за поведением мобилизованных до их освобождения от ответственности будет возлагаться на командование воинской части.
Авторами законопроекта являются сенатор Андрей Клишас и депутаты-единороссы Павел Крашенинников и Ирина Панькина.
Напомним, что Ирина Панькина является членом партии «Единая Россия» и представляет Республику Башкортостан в Госдуме РФ.