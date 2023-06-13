Депутат ГД от Башкирии внёс законопроект об освобождении мобилизованных от «уголовки»

В Госдуму РФ был внесен законопроект, который предполагает погашение судимости или освобождение от уголовной ответственности мобилизованных, совершивших до поступления на службу преступления небольшой и средней тяжести. В том числе законопроект охватывает добровольцев из колоний, а также тех, кто оправился в зону боевых действий в качестве добровольца или мобилизованного.