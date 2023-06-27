mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Изображение материала

Для коллекторов в Башкирии ввели уголовную ответственность

27 июня 2023, 12:33
Фото: 1MI

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушения в работе коллекторов

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дополняет Уголовный кодекс нормой об ответственности для лиц, осуществляющих незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности, сообщает Интерфакс

Согласно принятому закону, уголовная ответственность наступает в том случае, если действия коллекторов были сопряжены с применением насилия либо угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества либо угрозой совершения подобных действий, распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника.

Сумма штрафа будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Помимо этого повышенная ответственность вводится за совершение указанных действий группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья; с уничтожением или повреждением имущества; деяние, совершенное в крупном размере. В данной ситуации для участников группы предусматривается лишение свободы на срок от трех до семи лет, а также штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн руб. При этом если группа коллекторов будет действовать с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, срок лишения свободы составит от 5 до 10 лет, а также штраф в размере от 1 до 5 млн руб.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Коллекторы#Закон#Законы / Законопроекты#Нарушение законодательства#Госдума РФ#Общество
Подпишитесь
«Бульба» в пачке и стекло вместо жести: чем удивил магазин белорусских товаров в Уфе
Сегодня, 13:01
Очевидцы заметили низколетящие самолеты в центре города в Башкирии
Сегодня, 05:43
«Башкиры дорого заплатили за свою свободу»: какие в истории республики были мятежи
Вчера, 16:33
Аномальная погода накроет Башкирию в июле
Сегодня, 07:02
Жилищный вопрос. Что происходит на рынке недвижимости Уфы
Вчера, 07:55
IT-ипотека в Зорге. Премьер: условия, сроки, суммы и в чем выгода
Вчера, 05:12