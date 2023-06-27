Для коллекторов в Башкирии ввели уголовную ответственность

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Согласно принятому закону, уголовная ответственность наступает в том случае, если действия коллекторов были сопряжены с применением насилия либо угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества либо угрозой совершения подобных действий, распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника.
Сумма штрафа будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Помимо этого повышенная ответственность вводится за совершение указанных действий группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья; с уничтожением или повреждением имущества; деяние, совершенное в крупном размере. В данной ситуации для участников группы предусматривается лишение свободы на срок от трех до семи лет, а также штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн руб. При этом если группа коллекторов будет действовать с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, срок лишения свободы составит от 5 до 10 лет, а также штраф в размере от 1 до 5 млн руб.