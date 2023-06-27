Для коллекторов в Башкирии ввели уголовную ответственность

Помимо этого повышенная ответственность вводится за совершение указанных действий группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья; с уничтожением или повреждением имущества; деяние, совершенное в крупном размере. В данной ситуации для участников группы предусматривается лишение свободы на срок от трех до семи лет, а также штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн руб. При этом если группа коллекторов будет действовать с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, срок лишения свободы составит от 5 до 10 лет, а также штраф в размере от 1 до 5 млн руб.