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Ноябрь
Из-за долгов по капремонту у мужчины отобрали жилье в Башкирии
11 ноября, 13:32
Сентябрь
В Башкирии за бесценок распродают иномарки
2 сентября, 14:19
Июль
На СВО из Башкирии отправили 14 автомобилей должников и нарушителей
1 июля, 10:56
Февраль
Водитель доставлял груз по Башкирии и остался без машины посреди дороги
28 февраля, 06:36

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