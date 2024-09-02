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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

В Башкирии за бесценок распродают иномарки

В Башкирии за бесценок распродают иномарки

2 сентября 2024, 14:19
Фото: 1MI
Масштабная распродажа автомобилей состоится в регионе в сентябре.

В Башкирии на портале ГИС «Торги» на аукцион выставили имущество, изъятое у неплательщиков долгов. Сами машины находятся в Уфе и районах Республики.

Так, среди предложений с самыми низкими начальными ценами — «Рено Дастер» 2012 года за ₽323 тысячи в Белорецке. «Логан» того же производителя в Туймазах можно взять за ₽289 тысяч. «Хёндай Акцент» 2008 года в Уфе предлагается приобрести за ₽364 тысячи.

Подать заявки можно успеть до 23 сентября, а сами торги проведут 30 сентября.

В Башкирии за бесценок продают квартиры должников
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии выставили на продажу квартиры должников по ценам ниже рыночных.

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