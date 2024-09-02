В Башкирии за бесценок распродают иномарки

Так, среди предложений с самыми низкими начальными ценами — «Рено Дастер» 2012 года за ₽323 тысячи в Белорецке. «Логан» того же производителя в Туймазах можно взять за ₽289 тысяч. «Хёндай Акцент» 2008 года в Уфе предлагается приобрести за ₽364 тысячи.