Из-за долгов по капремонту у мужчины отобрали жилье в Башкирии

В Белебеевском районе судебные приставы арестовали и взыскали жилое помещение площадью 15,40 квадратных метров у мужчины, который не расплачивался за капремонт и другие коммунальные услуги. Сумма долга превысила 35 тысяч рублей, а сам собственник на протяжении нескольких лет игнорировал предупреждения и уведомления от приставов.