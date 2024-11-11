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Posted 11 ноября, 13:32

Published 11 ноября, 13:32

Modified 11 ноября, 13:35

Updated 11 ноября, 13:35

Из-за долгов по капремонту у мужчины отобрали жилье в Башкирии

Из-за долгов по капремонту у мужчины отобрали жилье в Башкирии

11 ноября 2024, 13:32
Фото: 1MI.
Потеря жилья из-за долгов по капремонту — реальность для жителей региона, сообщает в понедельник, 11 ноября, Министерство ЖКХ РБ.

В Белебеевском районе судебные приставы арестовали и взыскали жилое помещение площадью 15,40 квадратных метров у мужчины, который не расплачивался за капремонт и другие коммунальные услуги. Сумма долга превысила 35 тысяч рублей, а сам собственник на протяжении нескольких лет игнорировал предупреждения и уведомления от приставов.

По данным ведомства, такая практика не единична: в 2024 году Главное управление ФССП России по Республике Башкортостан уже взыскало более 180 миллионов рублей по взносам на капитальный ремонт.

Как ранее сообщал Mkset, задолженности перед Фондом капремонта теперь будут взыскивать коллекторы.

Долги за ЖКХ будут выбивать коллекторы в Башкирии
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