Башкирии спишут кредиты

В конце октября 2024 года было подписано распоряжение, которое коснулось не только Башкирии, но и еще 24 региона России. По словам Михаила Мишустина, Председателя Правительства России, списание задолженности касается суммы налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов за 2023 год. Речь идет о 25,9 миллиардов рублей для всех перечисленных регионов.