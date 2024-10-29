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Posted 29 октября, 10:33

Published 29 октября, 10:33

Modified 29 октября, 10:44

Updated 29 октября, 10:44

Башкирии спишут кредиты

Башкирии спишут кредиты

29 октября 2024, 10:33
Фото: 1MI.
Регион получит финансовую поддержку от федерального центра, сообщает во вторник, 29 октября, распоряжение Правительства России.

В конце октября 2024 года было подписано распоряжение, которое коснулось не только Башкирии, но и еще 24 региона России. По словам Михаила Мишустина, Председателя Правительства России, списание задолженности касается суммы налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов за 2023 год. Речь идет о 25,9 миллиардов рублей для всех перечисленных регионов.

Для Башкортостана сумма списания составит более 21 миллиона рублей. Это довольно скромный объем по сравнению с другими регионами. Например, Татарстану спишут больше девяти миллиардов рублей.

Как стало известно, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность поддержки регионов через снижение долговой нагрузки. По данным, механизмы списания задолженности были запущены в конце 2020 года как инструмент стимулирования развития и инвестиционной активности в регионах. В числе приоритетных отраслей находятся сельское хозяйство, туризм и жилищное строительство.

Башкирию распродают за долги
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии земельные участки отдают инвесторам под застройку из-за необходимости расплатиться с обманутыми дольщиками.

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