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Европа

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Январь
Башкирия кормит Европу и Китай
10 января, 14:41
Декабрь 2024
Стипендии подняли до ₽38’000 в Башкирии
17 декабря 2024, 09:59
Октябрь 2024
Путин наградил теннисистку из Башкирии
21 октября 2024, 17:46
Июль 2024
Проехавший 82000 км трейлер сломался в Уфе
12 июля 2024, 05:25
Апрель 2024
Башкирские пловцы привезут домой минимум пять медалей из Европы
Международные соревнования европейского уровня продолжаются в Португалии на острове Мадейра. В копилке региональной сборной есть «серебро» и «бронза».
29 апреля 2024, 06:04
Март 2024
В Европе наблюдается вспышка попугайной лихорадки
Жертвами опасного заболевания стали уже пятеро человек.
7 марта 2024, 04:57

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