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В Башкирии женщина получила травмы в столкновении с грузовым поездом на переезде

4 августа 2023, 06:41
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

В Башкирии грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем

Очередное ДТП с участием грузового поезда произошло на регулируемом ж/д переезде Куйбышевской железной дороги, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ

По информации ведомства, инцидент произошел утром в пятницу, 4 августа на 181 км Куйбышевской железной дороги, где столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль Skoda.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулём авто: с различными травмами её доставили в ГБУЗ г. Салават.

— Задержки поездов нет. Контактные сети и дорожное полотно не повреждены. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел на автодороге Архангельский-Тавакачево в Архангельском районе Башкирии. По предварительным данным 51-летняя женщина-водитель на железнодорожном переезде решилась ехать на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с грузовым поездом. В результате ДТП водитель погибла.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Поезда#ДТП с поездом#ДТП#Смертельное ДТП#Дтп с погибшими
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