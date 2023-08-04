В Башкирии женщина получила травмы в столкновении с грузовым поездом на переезде

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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По информации ведомства, инцидент произошел утром в пятницу, 4 августа на 181 км Куйбышевской железной дороги, где столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль Skoda.
В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулём авто: с различными травмами её доставили в ГБУЗ г. Салават.
— Задержки поездов нет. Контактные сети и дорожное полотно не повреждены. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел на автодороге Архангельский-Тавакачево в Архангельском районе Башкирии. По предварительным данным 51-летняя женщина-водитель на железнодорожном переезде решилась ехать на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с грузовым поездом. В результате ДТП водитель погибла.