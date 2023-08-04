В Башкирии женщина получила травмы в столкновении с грузовым поездом на переезде

Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел на автодороге Архангельский-Тавакачево в Архангельском районе Башкирии. По предварительным данным 51-летняя женщина-водитель на железнодорожном переезде решилась ехать на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с грузовым поездом. В результате ДТП водитель погибла.