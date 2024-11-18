mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 08:06

Published 18 ноября, 08:06

Modified 18 ноября, 09:02

Updated 18 ноября, 09:02

Браконьеров с добычей задержали в Башкортостане

В Башкирии убили молодую семью

18 ноября 2024, 08:06
Фото: 1MI.

Браконьеров с добычей задержали в Башкортостане

В Белорецком районе с поличным поймали нарушителей закона, сообщает в понедельник, 18 ноября, Министерство природопользования и экологии РБ.

В субботу, 16 ноября, на охотничьих угодьях, закрепленных за Региональной общественной организацией «Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан», были выявлены факты незаконной добычи двух косуль.

— Браконьеры были задержаны на месте преступления, — сообщил заместитель министра природопользования и экологии Башкортостана Камиль Биргулиев.

При осмотре места происшествия выяснилось, что браконьеры убили как самца, так и самку сибирской косули. Сотрудники Минэкологии подсчитали ущерб, нанесенный животному миру: он составил 320 000 рублей. На момент написания материала, правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия.

Как ранее сообщал Mkset, в лесах недалеко от села Коварды, сотрудники полиции поймали на «горячем» группу злоумышленников, которые решили устроить незаконную охоту на лося.

Расчлененку нашли в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Вредная привычка забрала жизнь мужчины из БашкирииВ МЧС рассказали подробности возгорания в 35-й школеЭкс-тренер ФК «Уфа» пострадал от ножевого ранения в Астрахани
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Браконьеры#Туймазы#Кумертау#Белорецкий район#Белебей#Правоохранительные органы#Мелеуз#Косули#Незаконная добыча#Министерство природопользования и экологии РБ#Охотничьи угодья#Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан#Камиль Биргулиев#Минэкология#Следственные мероприятия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика