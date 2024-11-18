В Башкирии убили молодую семью

При осмотре места происшествия выяснилось, что браконьеры убили как самца, так и самку сибирской косули. Сотрудники Минэкологии подсчитали ущерб, нанесенный животному миру: он составил 320 000 рублей. На момент написания материала, правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия.