В Башкирии убили молодую семью

Posted 18 ноября, 08:06
Published 18 ноября, 08:06
Modified 18 ноября, 09:02
Updated 18 ноября, 09:02
В субботу, 16 ноября, на охотничьих угодьях, закрепленных за Региональной общественной организацией «Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан», были выявлены факты незаконной добычи двух косуль.
— Браконьеры были задержаны на месте преступления, — сообщил заместитель министра природопользования и экологии Башкортостана Камиль Биргулиев.
При осмотре места происшествия выяснилось, что браконьеры убили как самца, так и самку сибирской косули. Сотрудники Минэкологии подсчитали ущерб, нанесенный животному миру: он составил 320 000 рублей. На момент написания материала, правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия.
Как ранее сообщал Mkset, в лесах недалеко от села Коварды, сотрудники полиции поймали на «горячем» группу злоумышленников, которые решили устроить незаконную охоту на лося.