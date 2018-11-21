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В Башкирии полицейских обвинили в избиении браконьера

21 ноября 2018, 04:36
Фото: pixabay.com
Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Дело было в Туймазинском районе, где двое полицейских, как они считали, вычислили браконьера. Тот ни в чем не сознавался, и тогда полицейские, по версии следствия, избили подозреваемого, чтобы тот стал посговорчивее и во всем признался.

Теперь, видимо, признаваться в преступлении придется им самим: их задержали сотрудники республиканского Управления ФСБ по заявлению потерпевшего жителя района.

- Расследуется уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий с применением насилия, – рассказали в пресс-службе республиканского Управления Следкома России. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до 10-летнего лишения свободы.

- Если вина сотрудников будет установлена, то они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Подразделением собственной безопасности МВД Башкортостана проводится служебная проверка, - прокомментировали нам в пресс-службе МВД по Башкирии.

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#Новости#Уголовное дело#Полиция#Полицейские#Браконьерство#Браконьеры#Марат Гареев#Происшествия
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