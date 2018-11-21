В Башкирии полицейских обвинили в избиении браконьера

Дело было в Туймазинском районе, где двое полицейских, как они считали, вычислили браконьера. Тот ни в чем не сознавался, и тогда полицейские, по версии следствия, избили подозреваемого, чтобы тот стал посговорчивее и во всем признался.
Теперь, видимо, признаваться в преступлении придется им самим: их задержали сотрудники республиканского Управления ФСБ по заявлению потерпевшего жителя района.
- Расследуется уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий с применением насилия, – рассказали в пресс-службе республиканского Управления Следкома России. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до 10-летнего лишения свободы.
- Если вина сотрудников будет установлена, то они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Подразделением собственной безопасности МВД Башкортостана проводится служебная проверка, - прокомментировали нам в пресс-службе МВД по Башкирии.