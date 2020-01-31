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В Башкирии разыскивают пропавшего без вести 49-летнего мужчину

31 января 2020, 16:30
Фото: Поисково-спасательный отряд «Отклик»
Сергей Иванов пропал в Стерлитамакском районе.

О поисках пропавшего 49-летнего уроженца Стерлитамака сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» сегодня, 31 января.

В настоящий момент известно, что Сергей Иванов ушел из дома, который расположен на Молодежной улице, 29 января. В настоящий момент неизвестно, где он находится.

Приметы: рост 183 сантиметра, телосложение среднее, волосы седые короткие, глаза серо-зеленые.

Был одет в коричнево-белый свитер, черную шапку-ушанку с искусственным мехом, трико и серо-голубые кроссовки.

Всю информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 8 987 10 60 601.

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