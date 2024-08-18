mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Базы отдыха

Выбрать дату
Август
Цены на отдых в Башкирии могут взлететь
18 августа, 03:43
Берег реки в Башкирии отдали без торгов под турбазу
8 августа, 05:15
Июль
Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть
Конец рабочей недели, суббота и воскресенье не сулят безоблачного отдыха, считают синоптики и спасатели региона.
18 июля, 10:50
Как в Башкирии спасаются от жары и сколько это стоит
9 июля, 08:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика