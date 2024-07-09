Как в Башкирии спасаются от жары и сколько это стоит

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По данным ресурса, пик активности бронирования загородного отдыха в отелях пришелся в 2024 году на 27–28 июля. Аналитики сервиса связывают это с жарой, которая установилась в Башкирии во второй половине июня 2024 года. В сравнении с 2023 года, популярность загородного отдыха летом выросла у жителей региона до 33%.Чаще всего жители Уфы и Башкирии стремятся спрятаться от палящего зноя в глэмпингах, загородных домах и базах отдыха, а также в отелях с бассейнами
— При этом прошлым летом такого всплеска интереса к загородным комплексам и отелям с бассейном не было, — отмечают в «Яндекс.Путешествиях».
На выходные жители Башкирии выбирают отдых или на территории родного региона, или в соседнем Татарстане. Для мини-туризма выбирают отели с бассейнами или загородные дома рядом с водоёмами.
Чаще всего желающие сбежать от палящего солнца жители Башкирии выбирают туры на два дня. Бронирование обычно идет за 3-4 дня до предполагаемого начала отдыха. Отдых влетает в «копеечку». Так, ночь в отеле с бассейном в среднем обходится в ₽7 200, в частном доме у водоёма — в ₽6 800. Впрочем, есть и бюджетные предложения от ₽2 875. Таким образом, тур выходного дня у реки или бассейна обойдется в Башкирии от ₽5 750 до ₽14 400.
В целом, отдых в Башкирии — не самый дорогой в Приволжском Федеральном округе. Если в Татарстане средняя цена за ночь в отеле с бассейном — ₽ 10 036, то в Башкирии — ₽5 365.
Напомним, в начале июля 2024 года столбики уличных термометров в Республике Башкортостан пересекли отметку в +40°С. Из-за сильной летней жары на дорогах Башкирии и Уфы запретили движение большегрузов. Для охлаждения Уфы в городе применяют «искусственный дождь».