Как в Башкирии спасаются от жары и сколько это стоит

Чаще всего желающие сбежать от палящего солнца жители Башкирии выбирают туры на два дня. Бронирование обычно идет за 3-4 дня до предполагаемого начала отдыха. Отдых влетает в «копеечку». Так, ночь в отеле с бассейном в среднем обходится в ₽7 200, в частном доме у водоёма — в ₽6 800. Впрочем, есть и бюджетные предложения от ₽2 875. Таким образом, тур выходного дня у реки или бассейна обойдется в Башкирии от ₽5 750 до ₽14 400.