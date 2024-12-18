mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Баня

Выбрать дату
Декабрь
Новогодняя ночь стоит ₽100`000 в Уфе
18 декабря, 12:22
Ноябрь
Руководство Башкирии отказалось от бани
6 ноября, 16:40
Сентябрь
Банный киллер задержан в Башкирии
24 сентября, 11:43
Май
Топ-10 бань Уфы, которые спасут во время отключения воды
23 мая, 18:02
Баня и дачи загорелись под Уфой
По соцсетям расходится видеозапись крупного пожара в садовом товариществе. Официальных сообщений о происшествии пока не поступало.
11 мая, 14:20
В Уфе построят баню за два миллиарда рублей
На Набережной реки Белой построят термальный комплекс. О ходе реализации проекта отчитались в ходе «Инвестчаса» с главой региона Радием Хабировым.
2 мая, 17:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика