Топ-10 бань Уфы, которые спасут во время отключения воды

Банный комплекс предлагает своим гостям 9 номеров, рассчитанных на компанию до 20 человек. В каждом номере есть русская парная с традиционными вениками, которые помогут расслабиться и освежиться. Также в номере есть бассейн или купель с гидромассажем, где можно насладиться приятными ощущениями и расслабиться после процедур в парной.