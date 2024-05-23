mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Топ-10 бань Уфы

Топ-10 бань Уфы, которые спасут во время отключения воды

23 мая 2024, 18:02
Фото: Изображение Midjourney
Топ-10 бань Уфы
В Уфе, как и в других городах России, есть множество отличных бань и саун. Чтобы помочь вам выбрать подходящее место для отдыха с семьей или друзьями, мы составили рейтинг лучших заведений.

Сауна «Пять морей»

Баня «5 морей» предлагает гостям разнообразные услуги для комфортного и расслабляющего отдыха. В комплексе имеется бассейн с подогревом, зона отдыха с удобной мебелью, а также телевизоры с возможностью просмотра спортивных матчей и DVD-фильмов. Для дополнительного удовольствия гости могут воспользоваться SPA-процедурами, аудио- и видеоаппаратурой, а также услугами караоке.

В бане есть пять номеров, которые могут вместить до 15 человек каждый. В каждом номере предусмотрена различная парная: финская, турецкая, хаммам, русская с традиционными вениками. Посетители могут наслаждаться процедурами в парной, а затем охладиться в теплом бассейне или купели с холодной водой.

В зоне отдыха установлены плазменные экраны, на которых транслируются спортивные матчи и другие интересные передачи. Для активного досуга гостям предлагается бильярдный стол. Также в бане есть банкетная зона, где можно организовать праздничный ужин или корпоративное мероприятие. Для дополнительного комфорта в номерах и зоне отдыха установлены гидромассажные души.

  • Стоимость: цена за час аренды бани варьируется от 1500 до 2200 рублей.
  • Адрес: ул. Менделеева, 137.
  • Сайт: https://5morei.ru/
В парной можно выбрать между финской, турецкой, хаммамом, русской или парной с вениками.В парной можно выбрать между финской, турецкой, хаммамом, русской или парной с вениками.
В парной можно выбрать между финской, турецкой, хаммамом, русской или парной с вениками.
Фото: Изображение Midjourney

Бани «Малина»

Банный комплекс предлагает своим гостям 9 номеров, рассчитанных на компанию до 20 человек. В каждом номере есть русская парная с традиционными вениками, которые помогут расслабиться и освежиться. Также в номере есть бассейн или купель с гидромассажем, где можно насладиться приятными ощущениями и расслабиться после процедур в парной.

Для отдыха предусмотрена уютная гостиная, где гости могут отдохнуть, пообщаться и насладиться атмосферой банного комплекса. В гостиной также есть бар с широким ассортиментом напитков, включая алкогольные и безалкогольные варианты.

Посетители могут воспользоваться услугами банщика, который поможет создать идеальные условия для отдыха и проведения процедур в парной. В комплексе также есть различные развлечения, такие как русский и американский бильярд, нарды и караоке, чтобы гости могли провести время весело и активно.

  • Стоимость: цена за час аренды бани варьируется от 800 до 3000 рублей.
  • Адрес: ул. Герцена, 53а (район Черниковка).
  • Сайт: https://banyamalina.ru/
В каждом номере есть русская парная с вениками, а также бассейн или купель с гидромассажем.В каждом номере есть русская парная с вениками, а также бассейн или купель с гидромассажем.
В каждом номере есть русская парная с вениками, а также бассейн или купель с гидромассажем.
Фото: Изображение Midjourney

Гостевые дома с банями «в Цветах Башкирии»

Гостевые дома с банями в Уфе предлагают своим гостям комфортный и разнообразный отдых. Комплекс включает в себя гостиничные номера и гостевые дома с индивидуальными двориками и банями.

В каждом номере и доме есть русская парная с вениками, купель с ледяной водой и джакузи. Гости могут воспользоваться услугами профессионального парильщика и массажиста, а также заказать оздоровительные СПА-процедуры. В номерах и домах есть спутниковое ТВ, караоке, бильярд, настольные игры и гитары. Для отдыха на свежем воздухе предусмотрены оборудованные террасы и мангальная зона.

  • Стоимость: цена за час аренды бани варьируется от от 1600 до 3000 рублей.
  • Адрес: ул. Красная, 1а.
  • Сайт: https://banyamalina.ru/
В каждом номере и доме есть русская парная с вениками, купель с ледяной водой и джакузи.В каждом номере и доме есть русская парная с вениками, купель с ледяной водой и джакузи.
В каждом номере и доме есть русская парная с вениками, купель с ледяной водой и джакузи.
Фото: Изображение Midjourney

Банный комплекс «Карповские бани»

Комплекс предлагает семь уютных номеров для комфортного отдыха. Расположенный в деревне Карпово, всего в семи километрах от города, комплекс предлагает идеальное место для уединения.

В каждом номере есть сауна, душевая кабина и зона отдыха. Посетители могут выбирать между русской баней и финской сауной. В помещении для душа установлены два душа и обливное ведро. Номера оснащены спутниковым и Smart TV, бесплатным Wi-Fi, мини-кухней с посудой и термопотом.

Для отдыха на свежем воздухе предоставляется территория с беседкой и мангалом. Также имеется огромная парковка на 30 машиномест.

  • Стоимость: цена за час аренды бани варьируется от 1100 до 2600 рублей.
  • Адрес: ул. Комаринская, 25.
  • Сайт: https://vkarpovo.ru/?companing=13890
В комплексе доступны караоке, DVD-плеер, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi и гидромассажные установки.В комплексе доступны караоке, DVD-плеер, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi и гидромассажные установки.
В комплексе доступны караоке, DVD-плеер, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi и гидромассажные установки.
Фото: Изображение Midjourney

Сауна «SPA Club Таzик»

Сауна предлагает своим посетителям разнообразные услуги для комфортного и приятного времяпровождения. В комплексе находятся два номера, каждый из которых может вместить до 20 человек.

В каждом номере оборудованы бассейн с гидромассажем и противотоком, финская и русская сауны, душевые кабины, зоны отдыха и бильярдный стол. Гости могут заказать услуги банщика, выбрать ароматы для сауны, а также различные виды парных процедур. Кроме того, в комплексе доступны караоке, DVD-плеер, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi и гидромассажные установки.

  • Стоимость: цена за час аренды бани варьируется от 700 до 1400 рублей.
  • Адрес: ул. Рабкоров, 2/7.
  • Сайт: http://tazik-club.ru/

Общественные бани

А для тех, кто хочет по простому и скромно помыться в сезон отключения воды могут воспользоваться общественными банями.

Баня Русалочка

  • Адрес: Республика Башкортостан, Уфа, Сельская Богородская, 2а, 1 этаж
  • Стоимость: от 400 рублей (будние дни), дети до 7 лет бесплатно
  • Услуги: русская баня на дровах, массаж, СПА-процедуры, бассейн, комната отдыха, аренда веников

Уфимские бани

  • Адрес: Республика Башкортостан, Уфа, бульвар Ибрагимова, 88, 2 этаж
  • Стоимость: от 300 рублей (будние дни), дети до 12 лет — 150 руб./час, пенсионеры в будин до 17.00 — 170 руб./час
  • Услуги: русская баня на дровах, массаж, услуги банщика, джакузи, гидромассаж, купель, комнаты отдыха, банные принадлежности, ресторан.

Баня на Речной

  • Адрес: Уфа, ул. Вокзальная, д. 57/1
  • Стоимость: будни — 14:00–18:00 — 150 руб./час, 18:00–23:00 — 200 руб./час, выходные — 200 руб./час

Баня №1

  • Адрес: Уфа, ул. Пархоменко, д. 125
  • Стоимость: будни: 14:00–18:00 — 210 руб./час, 18:00–21:00 — 230 руб./час, сб-вс — 230 руб./час

Баня №2

  • Адрес: Уфа, ул. Комсомольская, д. 21/2
  • Стоимость: будни: 14:00–18:00 — 210 руб./час, 18:00–21:00 — 230 руб./час, сб-вс — 230 руб./час
Читайте также:
Сезон тазов: что поможет уфимцам пережить отключение водыУникальные термальные источники Уфы: природное чудо и источник здоровья
#Ольга Харина#Общество#Лето#Летний отдых#Новые места отдыха#Вода#Баня
Подпишитесь
В Стерлитамаке лифт с девочкой внутри пролетел десять этажей
Сегодня, 09:48
Моргенштерн* не сможет баллотироваться на пост главы Башкирии
Сегодня, 07:42
Пенсионерка из Башкирии провела три месяца в ошейнике
Сегодня, 07:42
Увидят ли уфимцы парад планет
Сегодня, 04:12
В ботаническом саду Уфы зацвели древовидные пионы
Сегодня, 03:47
ПСБ в Уфе присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя»
21 мая, 06:50
"