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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Фото и видео: MashBatash

Баня и дачи загорелись под Уфой

11 мая 2024, 14:20
Фото и видео: MashBatash
По соцсетям расходится видеозапись крупного пожара в садовом товариществе. Официальных сообщений о происшествии пока не поступало.

Под Уфой в СНТ «Ручеек» произошло возгорание нескольких дачных домиков, сообщает Telegram-канал MashBatash. По данным ресурса, пожар возник в одной из бань, а позже огонь перекинулся на стоящие поблизости дачные домики. Этому способствует сильный ветер.

Официальных сообщений по поводу пожара в СНТ «Ручеек» под Уфой от профильных ведомств пока не поступало. По данным MashBatash, в огне никто не пострадал.

Напомним, что сегодня в Башкирии горело здание сетевого магазина «Светофор». Огонь охватил строение в Баймаке. Пострадавших нет.

В Башкирии горит большой магазин
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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уфа#Пожар#Башкортостан#Ветер#Новости Башкирии#Баня#СНТ Ручеек
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