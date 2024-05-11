Баня и дачи загорелись под Уфой

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Под Уфой в СНТ «Ручеек» произошло возгорание нескольких дачных домиков, сообщает Telegram-канал MashBatash. По данным ресурса, пожар возник в одной из бань, а позже огонь перекинулся на стоящие поблизости дачные домики. Этому способствует сильный ветер.
Официальных сообщений по поводу пожара в СНТ «Ручеек» под Уфой от профильных ведомств пока не поступало. По данным MashBatash, в огне никто не пострадал.
Напомним, что сегодня в Башкирии горело здание сетевого магазина «Светофор». Огонь охватил строение в Баймаке. Пострадавших нет.