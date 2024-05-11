Баня и дачи загорелись под Уфой

Под Уфой в СНТ «Ручеек» произошло возгорание нескольких дачных домиков, сообщает Telegram-канал MashBatash. По данным ресурса, пожар возник в одной из бань, а позже огонь перекинулся на стоящие поблизости дачные домики. Этому способствует сильный ветер.