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АвтоВАЗ

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Октябрь 2024
Видео. Жесткая авария в Башкирии — есть жертвы
В Мелеузовском районе парень на АвтоВазе не справился с управлением машины, сообщает в пятницу, 18 октября, Госавтоинспекция РБ.
18 октября 2024, 12:33
Lada Vesta подорожала втрое
10 октября 2024, 07:41
Сентябрь 2024
Lada Aura за ₽3 млн: что в ней такого
Кого обяжут покупать это авто и за что просят такие деньги — рассказывают «Новые Известия».
20 сентября 2024, 09:29

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