Lada Vesta подорожала втрое

В 2015 году, когда началась реализация модели «Веста», автомобиль произвел настоящий сенсацию в России. Это была первая машина, созданная на абсолютно новой платформе с 1983 года, когда появилась знаменитая «восьмерка». Первоначальная стоимость базовой комплектации составляла всего 514 тыс. рублей, что по нынешним меркам является весьма скромной суммой.