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Posted 10 октября, 07:41

Published 10 октября, 07:41

Modified 10 октября, 07:44

Updated 10 октября, 07:44

Lada Vesta подорожала втрое

Lada Vesta подорожала втрое

10 октября 2024, 07:41
Фото: 1MI
Lada Vesta обрела новые опции и в очередной раз стала дороже: соответствуют ли цены на «Весту» доходам россиян и как изменилась доступность модели за 9 лет выпуска АвтоВАЗом.

В 2015 году, когда началась реализация модели «Веста», автомобиль произвел настоящий сенсацию в России. Это была первая машина, созданная на абсолютно новой платформе с 1983 года, когда появилась знаменитая «восьмерка». Первоначальная стоимость базовой комплектации составляла всего 514 тыс. рублей, что по нынешним меркам является весьма скромной суммой.

На днях производитель представил обновлённую версию «Лады Весты», вернув оборудование, утраченное из-за санкций в 2022 году. Главным достижением стало возобновление поставок автомобилей к дилерам, которые теперь комплектуются системой стабилизации и антиблокировочной системой. Эти нововведения увеличивают цену автомобиля на сумму от 11 до 94 тыс. рублей. В результате, максимальная цена самой дорогой версии «Весты» составила 2,191 млн рублей.

Стоит ли Lada Vesta своих денег — разбирались «Новые Известия».

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