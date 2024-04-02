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Авария на производстве

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2 апреля 2024
Новое уголовное дело заведено из-за пропажи горняков из Башкирии на руднике «Пионер»
2 апреля 2024, 04:34
29 марта 2024
Что известно о горняках из Башкирии, попавших под завалы в Амурской области
29 марта 2024, 07:14
27 марта 2024
Директор рудника в Приамурье, в котором заблокированы рабочие из Башкирии, арестован
По мнению следователей, начальник рудника знал, что выработке грозит карьер с водой. Судьба пятерых вахтовиков из нашей республики неизвестна.
27 марта 2024, 04:59
25 марта 2024
В Амурской области завели уголовное дело из-за обвала рудника с горняками из Башкирии
25 марта 2024, 11:59

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