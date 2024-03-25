В Амурской области завели уголовное дело из-за обвала рудника с горняками из Башкирии

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Следственное управление СК России по Амурской области возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за обрушения в руднике «Пионер». Под суд могут пойти сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора.
Напомним, 18 марта в руднике «Пионер» произошло обрушение горных пород. Под завалами оказались тринадцать рабочих, в том числе пятеро выходцев из Башкортостана.
Следователи считают, что в 2022 и 2023 годах сотрудники Ростехнадзора проводили плановые проверки деятельности опасного производственного объекта «Рудник „Пионер“», но не выявили грубые нарушения законов о промышленной безопасности. По мнению правоохранителей, такие нарушения имели место. Кроме того, надзорный орган не воспользовался законными правами для пресечения нарушений. Например, сотрудники управления могли принять решение о принудительной приостановке работы рудника. Так как этого сделано не было, то собственник объекта — АО «Покровский рудник» — продолжил эксплуатировать его с грубыми нарушениями, что и привело к обрушению породы.
Также выяснилось, что прокуратура Амурской области провела проверку действий ответственных лиц. Результаты проверки были переданы в следственные органы и послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье 293 УК РФ (халатность).
Кроме чиновников, уголовное дело навлекло на себя руководство рудника «Пионер». Сегодня стало известно о задержании управляющего директора месторождения Андрея Бирюкова. Его подозревают в нарушениях требований безопасности при проведении работ (статья 216 УК РФ).
Сегодня стало известно, что спасатели смогли пробурить скважину на глубину в 243 метра, что соответствует зонам горной выработки. Обследование видеокамеры показало, что на этом уровне обнаружена вода, что может свидетельствовать о затоплении шахты.
Планировалось, что первая скважина будет пробурена на глубину 262 метра. Одновременно происходит бурение других скважин в сторону предполагаемого местонахождения 13 рабочих. В то же время спасатели опасаются повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в трещину.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, АО «Покровский рудник» управляется организацией «Атлас Майнинг». Владельцы «Покровского рудника» не раскрываются, но, по сведениям СПАРК, в 2016 году предприятие принадлежало двум офшорам из Великобритании — PETROPAVLOVSK PLC и EPONEMOUSCO LIMITED. Первая компания владеет акционерным обществом «Управляющая компания „Петропавловск“.
Золотодобывающая компания АО «Покровский рудник», зарегистрированное в селе Тыгда Амурской области, имеет 6 филиалов в Амурской области и 2 в Москве. В последний раз финансовая отчётность публиковалась в 2022 году, когда была зафиксирована выручка в 27 млрд рублей, однако убытки составили 4,4 млрд рублей.
В сентябре 2022 года стало известно, что дочерняя фирма медного гиганта УГМК «УГМК-Инвест» выкупила активы PETROPAVLOVSK PLC, в том числе АО «Покровский рудник». По сообщениям издания «Амурская правда», сделка оценивалась в $619 млн. Разрешение на покупку активов было получено от Владимира Путина.
Уральская горно-металлургическая компания в 2022 году по версии Rusprofile заняла 1 место по выручке среди производителей меди. Она тогда составила 299 млрд рублей, а прибыль — 15 млрд рублей. Активы гигант имеет и в Башкортостане — АО «Бурибаевский ГОК», ООО «Башкирская медная компания» (Хайбуллинский район) и АО «Учалинский ГОК».
О судьбе горняков на данную минуту ничего неизвестно.
25 марта в 16:11 по уфимскому времени телеграм-канал «Вести-Амурская область» со ссылкой на правительство региона сообщил, что спасательные работы внутри шахты были приостановлены из-за угрозы безопасности сотрудников МЧС.