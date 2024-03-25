В Амурской области завели уголовное дело из-за обвала рудника с горняками из Башкирии

Следователи считают, что в 2022 и 2023 годах сотрудники Ростехнадзора проводили плановые проверки деятельности опасного производственного объекта «Рудник „Пионер“», но не выявили грубые нарушения законов о промышленной безопасности. По мнению правоохранителей, такие нарушения имели место. Кроме того, надзорный орган не воспользовался законными правами для пресечения нарушений. Например, сотрудники управления могли принять решение о принудительной приостановке работы рудника. Так как этого сделано не было, то собственник объекта — АО «Покровский рудник» — продолжил эксплуатировать его с грубыми нарушениями, что и привело к обрушению породы.