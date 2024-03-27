Директор рудника в Приамурье, в которой заблокированы рабочие из Башкирии, арестован

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Управляющий директор рудника «Пионер» в Амурской области проведёт ближайшее время под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Амурской области.
Напомним, 18 марта на руднике «Пионер» произошёл обвал горной породы, из-за чего оказались заблокированы 13 горняков, 5 из них — из нашей республики. Их судьба — неизвестна, спасатели не могут добраться до них несколько дней. Ранее сообщалось, что уголовные дела заведены на сотрудников Ростехнадзора и руководство рудника. Нам удалось выяснить, что месторождение золота принадлежит АО «Покровский рудник», который ранее принадлежал британским офшорам, однако с 2022 года является активом крупнейшего производителя меди УГМК. Разрешение на покупку активов подписал Владимир Путин.
Андрею Бирюкову, управляющему директору рудника, предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ — нарушение требований безопасности при ведении работ. По мнению следователей, начальник знал, что на руднике «Пионер» в Зейском муниципальном округе находится водоём — заполненный водой карьер. Пренебрегая этими обстоятельствами, которые нарушают правила безопасности при ведении горных работ, Бирюков потребовал осушить карьер. 18 марта вода прорвалась из чаши отработанного карьера, из-за чего горные породы не выдержали и обвалились.
Прокуратура поддержала точку зрения следствия. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Вчера стало известно, что спасатели продолжили бурение скважин в сторону предполагаемого местонахождения горняков. Было принято решение увеличить глубину бурения первой скважины — на 320 метров вместо 262 метров. На глубине 243 метров, как мы сообщали ранее, обнаружена вода. Вторая скважина пробурена на 214 метров, а третья также показала наличие воды — керн показал, что выработка заполнена пульпой со льдом. Четвёртая скважина углубилась на 232 метра. В настоящее время сотрудники МЧС возводят перемычки во избежание повторного прорыва воды.