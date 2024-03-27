Директор рудника в Приамурье, в которой заблокированы рабочие из Башкирии, арестован

Напомним, 18 марта на руднике «Пионер» произошёл обвал горной породы, из-за чего оказались заблокированы 13 горняков, 5 из них — из нашей республики. Их судьба — неизвестна, спасатели не могут добраться до них несколько дней. Ранее сообщалось, что уголовные дела заведены на сотрудников Ростехнадзора и руководство рудника. Нам удалось выяснить, что месторождение золота принадлежит АО «Покровский рудник», который ранее принадлежал британским офшорам, однако с 2022 года является активом крупнейшего производителя меди УГМК. Разрешение на покупку активов подписал Владимир Путин.