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Атака беспилотников в Башкирии

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9 мая
В Башкирии сообщили об опасных веществах в воздухе после атаки беспилотника
Роспотребнадзор Башкирии сообщил данные о результатах исследования воздуха в районе удара беспилотника, пишет ИА «Башинформ».
9 мая, 12:53
В атакованном беспилотниками Салавате в Башкирии отменили концерт ко Дню Победы
Вечерние праздничные мероприятия в честь Дня Победы отменили в Салавате после налета БПЛА. Об этом сообщили в администрации города.
9 мая, 11:37
Глава атакованного беспилотниками города в Башкирии обратился к жителям
Исполняющий обязанности главы Салавата Артур Рундау прокомментировал утреннюю атаку беспилотников на городское предприятие.
9 мая, 10:12
Известно, есть ли угроза людям после атаки на нефтяное предприятие в Башкирии
Спасатели продолжают работать на месте атаки беспилотников в Башкирии. В Госкомитете республики по ЧС сообщили оперативные данные с места происшествия.
9 мая, 10:06
Спасатели тушат атакованное беспилотниками предприятие в Башкирии
В МЧС сообщили новые подробности атаки беспилотников на салаватское предприятие. По данным спасателей, на территории объекта было повреждено строение насосной станции.
9 мая, 09:39
Башкирию впервые атаковали беспилотники
На нефтяное предприятие в Салавате совершили налет беспилотники. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
9 мая, 09:05

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