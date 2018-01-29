В Башкирии чиновников муниципалитета осудят за поддельные документы

Земли были получены коммерсантами под вполне благовидным предлогом – якобы под строительство детского развлекательного центра. Однако, как оказалось, чиновники явно переоценили свои полномочия, ведь по закону они не имели права выделять участок для этих целей. Строительство на территории парка было запрещено – это было известно практически всем.