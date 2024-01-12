Хабиров передал заводу землю в Уфе без проведения торгов

НВП «Орбита» разрабатывает и производит медицинское оборудование для реабилитации после травм и операций. В 2022 году предприятие зафиксировало рекордную выручку в 299 млн рублей, а прибыль за год взлетела с 3,5 до 77 млн рублей. Компания заключила 19 госконтрактов на 5,77 млн рублей.