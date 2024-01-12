Хабиров передал заводу землю в Уфе без проведения торгов

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В Дёмском районе Уфы появится новый завод. Он будет заниматься производством средств реабилитации.
Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился выделить без торгов землю площадью 27,4 тыс кв метров научно-внедренческому предприятию «Орбита». Участок земли с кадастровым номером 02:55:050302:4443 находится возле деревни Мармылёво у Миловского шоссе. Планируется, что предприятие построит там производственные помещения для изготовления 2400 аппаратов для реабилитации в год.
Основателем НВП «Орбита» является доктор технических наук Гиниятуллин Наиль Ибатович, в конце 2023 года удостоенный звания «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан». Ныне предприятием владеет его сын Гиниятуллин Марсель, осенью 2023 года получивший от рук Хабирова благодарственное письмо за участие в отправке грузов для бойцов башкирских добровольческих подразделений в зоне проведения СВО. Ему также принадлежат ООО «Ормед-клиник», НВП «Орбита-плюс» и торговый дом «Ормед».
НВП «Орбита» разрабатывает и производит медицинское оборудование для реабилитации после травм и операций. В 2022 году предприятие зафиксировало рекордную выручку в 299 млн рублей, а прибыль за год взлетела с 3,5 до 77 млн рублей. Компания заключила 19 госконтрактов на 5,77 млн рублей.
В конце декабря землю без торгов удалось получить фирме «Арт-строй». Компания, отвечающая за возведение т. н. «Дома смерти» в центре Уфы, получит право застроить участки в Зелёной роще и Сипайлово.