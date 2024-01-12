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Уфимский завод, изготавливающий медицинские аппараты, получит землю без торгов

Хабиров передал заводу землю в Уфе без проведения торгов

12 января 2024, 06:20
Фото: vk.com

Уфимский завод, изготавливающий медицинские аппараты, получит землю без торгов

Сын, получивший предприятие по наследству, также, как и отец, удостаивается наград от главы Башкирии.

В Дёмском районе Уфы появится новый завод. Он будет заниматься производством средств реабилитации.

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился выделить без торгов землю площадью 27,4 тыс кв метров научно-внедренческому предприятию «Орбита». Участок земли с кадастровым номером 02:55:050302:4443 находится возле деревни Мармылёво у Миловского шоссе. Планируется, что предприятие построит там производственные помещения для изготовления 2400 аппаратов для реабилитации в год.

Основателем НВП «Орбита» является доктор технических наук Гиниятуллин Наиль Ибатович, в конце 2023 года удостоенный звания «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан». Ныне предприятием владеет его сын Гиниятуллин Марсель, осенью 2023 года получивший от рук Хабирова благодарственное письмо за участие в отправке грузов для бойцов башкирских добровольческих подразделений в зоне проведения СВО. Ему также принадлежат ООО «Ормед-клиник», НВП «Орбита-плюс» и торговый дом «Ормед».

НВП «Орбита» разрабатывает и производит медицинское оборудование для реабилитации после травм и операций. В 2022 году предприятие зафиксировало рекордную выручку в 299 млн рублей, а прибыль за год взлетела с 3,5 до 77 млн рублей. Компания заключила 19 госконтрактов на 5,77 млн рублей.

В конце декабря землю без торгов удалось получить фирме «Арт-строй». Компания, отвечающая за возведение т. н. «Дома смерти» в центре Уфы, получит право застроить участки в Зелёной роще и Сипайлово.

Компания, отвечающая за строительство «Дома смерти» в Уфе, получит земли без торгов
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#Город#Уфа#Аренда земли#Промышленность#Идэль Гумеров
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