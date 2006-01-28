Сергей Михалев: «Наша команда сама создает себе трудности»

Но не все оказалось так просто и первый матч с «нижним» соперником, команда провела крайне невыразительно и свела вничью — 2:2.После победы над «Локомотивом» на матч с магнитогорским «Металлургом» «юлаевцы» вышли практически без изменений в составе. Лишь место вновь травмированного Заварухина, которого до перерыва в чемпионате болельщики точно не увидят, занял Метлюк. Несмотря на поражение 2:3 команда выглядела очень достойно. Тем не менее, в пятницу против новокузнецкого «Металлурга» звенья вышли вновь перетасованными, и в нападении комбинационной игры не было совсем. Даже белорусы Мелешко и Чуприс впервые в сезоне были разделены по разным тройкам. В третьем периоде их вновь объединили вокруг Нестерова, но результата это не принесло. Честно говоря, и гости особой осмысленностью действий не отличались, допускали много ошибок, но «Салават» помогал им как мог.Первое же появление соперника в нашей зоне принесло результат. Медведев катился с шайбой по правому флангу и сам, наверное, недоумевал по поводу отсутствия защитников. Бросил и забил. «Юлаевцы» ответили опасным, но неточным броском Огородникова после передачи Чуприса. На 12-й минуте редкая атака «Металлурга»: Тюрин вошел в зону справа, получил никем не опекаемый шайбу, и не самым сложным для вратаря броском увеличил преимущество своей команды. На 14-й минуте Николаева сменил Мезин, и через 16 секунд Левинский развернулся на дальнем пятачке и одну шайбу отыграл. Почувствовав уверенность и прилив сил после гола, хозяева активно пошли вперед, но заработали два удаления в течение 20 секунд и концовку периода провели в обороне.Второй период в целом и начало в особенности запомнилось при спокойной игре обильным количеством непонятных удалений. Так за пять минут игрового времени, команды в сумме наудалялись на 14. В небольшой выдавшийся отрезок большинства Кутейкин получил шайбу в опасной близости от чужих ворот, но под неудобную руку, пока обрабатывал, момент был потерян. И все же именно Андрей в конце периода замкнул с пятачка фланговый прострел и сравнял счет.Третий период прошел при подавляющем преимуществе «Салавата Юлаева», которое в голы превращаться упорно отказывалось. После неожиданного рикошета Огородников получил шайбу и остался один против вратаря, начал его обыгрывать и уехал за ворота, так и не бросив. Белов обязан был замыкать прострел на дальней штанге, но не попал по подскочившей шайбе. Метлюк бросал с пятака, стоя спиной к воротам, попал в Тарасова, который действовал в рамке очень надежно. «Юлаевцы» и не ставили перед ним особо сложных задач, всю игру стреляя не по пустым углам, а по вратарю, грамотно занимавшему позицию. Так доиграли и до овертайма, в котором обменялись по опасному моменту. Кутейкин заработал удаление и «Металлург» перешел в позиционное нападение. После одного из бросков шайба отлетела от Мезина вверх и приземлилась где-то возле линии ворот, но голкипер вместе с Чехом телами накрыли ее и спасли команду от поражения. А Кутейкин, выйдя после двух минут на лед, получил шайбу и убежал в быстрый прорыв, но забить Тарасову не смог. За 6 секунд до конца овертайма уфимцы сняли вратаря, но все же не победили, и чуть было, не пропустили в пустые ворота.— Очки нужны нам как воздух, — говорит главный тренер гостей Александр Китов. — Приятно, что сыграли вничью с сильным соперником. Две ошибки вратаря хозяев подломили «Салават», но потом они смогли выровнять игру и переигрывали нас, но мы смогли выстоять.— Вновь создали себе очень большие трудности, — признается тренер команды Башкирии Сергей Михалев. — Должен признаться, что я не угадал с вратарем. У «Металлурга» был хороший настрой, команда билась, сражалась. Мы владели преимуществом, но наши броски были неточными или вратарь играл надежно. Очки нам тоже очень нужны, но соперник не позволил выиграть встречу.Андрей ЮРТАЕВ.