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В Красноярском крае продолжается турнир по керлингу WTC Arctic Cup
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В Красноярском крае продолжается турнир по керлингу WTC Arctic Cup

Сегодня, 15:16Спорт
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