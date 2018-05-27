В Красноярском крае продолжается турнир по керлингу WTC Arctic Cup

В одной сетке за звание победителей будут состязаться 10 команд. На турнир приехали спортсмены из Швейцарии, Швеции, Чехии, Канады, Шотландии и Финляндии. Среди них - чемпионы мира и призеры Олимпиад.

"Советский спорт" сообщил, что пары Анастасия Брызгалова и Алексей Тимофеев, Мария Комарова и Даниил Горячев, Анна Веневцева и Василий Грошев будут представлять Россию. Соревнования проводятся уже третий год, они стали завершающим этапом сезона в международном календаре.

Примечательно, что впервые пройдет детский турнир WTC Arctic Cup с командами из Дудинки и Норильска. Соревноваться команды будут на ледовой арене «Таймыр». Здесь, кстати, не один год располагается база дудинской школы керлинга.

Федерация керлинга России, при поддержке Минспорта и «Норникеля», выступила организатором турнира. На церемонии открытия можно было увидеть исполняющего обязанности главы Минспорта Красноярского края Сергея Алексеева, главу Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергея Ткаченко, главу Дудинки Юрия Гурина и первого вице-президента Федерации керлинга Андрея Созина.

О соревнованиях рассказал Николай Уткин, который занимает должность главы Заполярного филиала компании "Норникель". Он рассказал, что для них это очень важное событие, а любые международные соревнования в регионе являются движением, особенно для такого региона, как Таймыр. "Керлинг - это уникальный спорт. Им занимаются молодежь и спортсмены в возрасте. На Таймыре уже школа работает, где собираются люди разных возрастов, они до 60 лет играют, это становится их жизнью. Сам проект очень серьезный, он - часть большой соцпрограммы по развитию городов на Таймыре. Спорт - это дорога вперед", - отметил Уткин.

Министр спорта края Сергей Алексеев считает, что подобные проекты популяризируют спорт и территории. "Этот Кубок завершится, но после него останутся наследие, детская спортивная школа и люди, которые занимаются керлингом. Они будут обучаться у чемпионов мира, что очень здорово. Также по итогам прошлого года федерация керлинга в крае признана одной из самых перспективных", - заявил Алексеев. Сейчас целями являются поддержка и развитие, в том числе и этого вида спорта. Уткин рассказал, что в Красноярском крае очень активная федерация, которая не дает покоя.