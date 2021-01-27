Далер Кузяев: В английском чемпионате пошел бы в любой клуб

Далер Кузяев: В английском чемпионате пошел бы в любой клуб

Вчера, 14:31СпортPhoto: pxhere.com
Центральный полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о том, почему он не смог перейти в один из европейских клубов летом 2020 года.

Отметим, что представители 28-летнего россиянина вели переговоры о трансфере игрока с с такими командами, как «Алавес», «Валенсия», «Галатасарай» и «Глазго Рейнджерс». Однако футболист остался в составе сине-бело-голубых.

«Не скрою, у меня было желание попробовать себя в европейском чемпионате, велась в этом направлении некая работа. При этом общались и с «Зенитом». Но переговоры – непростая вещь, у нас были свои взгляды, у клуба – свои. Я готов был пойти на понижение зарплаты, хотелось изучить другой язык, поиграть в другой атмосфере, испытать себя. В английском чемпионате пошел бы в любой клуб», – приводит слова Кузяева «Советский спорт» с ссылкой на «Спорт день за днем».

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