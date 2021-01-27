Далер Кузяев: В английском чемпионате пошел бы в любой клуб

«Не скрою, у меня было желание попробовать себя в европейском чемпионате, велась в этом направлении некая работа. При этом общались и с «Зенитом». Но переговоры – непростая вещь, у нас были свои взгляды, у клуба – свои. Я готов был пойти на понижение зарплаты, хотелось изучить другой язык, поиграть в другой атмосфере, испытать себя. В английском чемпионате пошел бы в любой клуб», – приводит слова Кузяева «Советский спорт» с ссылкой на «Спорт день за днем».